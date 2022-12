Walid Regragui: "Temos esta energia dos povos africanos e árabes"

Declarações do selecionador marroquinmo Walid Regragui na conferência de imprensa após o jogo Marrocos-Portugal (1-0), dos quartos de final do Campeonato do Mundo, disputado, no Estádio Al Thumama, no Qatar:

Sobre o jogo: "Tivemos muitas oportunidades, mas no segundo tempo estávamos muito cansados. Perdemos dois jogadores hoje de manhã, mas ficamos muito orgulhosos, porque fizemos um trabalho fantástico. Somos um grupo de 26 e precisamos de todos. Talvez não tenhamos feito o melhor jogo, a melhor exibição, mas conseguimos controlar o jogo. Só conseguimos um golo, mas estamos aqui para dar luta."

Africanos e árabes: "É um torneio muito difícil, jogámos contra os melhores e já perdemos alguns jogadores ao longo do caminho. É verdade que podíamos ter sofrido um golo, mas temos esta energia dos povos africanos e árabes. Sentimos esse apoio e com estes resultados fantásticos entrámos na história, porque estamos entre os quatro melhores do mundo."

Recuperar: "Os jogadores merecem todos estes louros e agora temos de recuperar rapidamente para jogar contra França ou Inglaterra. Aqui temos de jogar contra os melhores".