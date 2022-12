Cody Gakpo tem sido associado há vários meses aos dois emblemas, mas as suas exibições pelos Países Baixos no Mundial'2022 têm subido ainda mais a sua cotação.

Cody Gakpo é o nome do momento nos Países Baixos. Associado há vários meses ao Manchester United e Real Madrid, o jovem avançado do PSV soma três golos e quatro jogos disputados no Mundial'2022 e, apesar de ter ficado em branco frente aos Estados Unidos (3-1), nos oitavos de final, foi determinante para a passagem neerlandesa aos quartos.

Questionado sobre o seu futuro pelo jornal The Telegraaf após o jogo, Gakpo, de 23 anos, disse que "tendo em conta como as coisas estão a correr", deverá permanecer no PSV até ao final da temporada, deixando ainda assim a porta aberta a uma eventual saída.

De seguida, foi o capitão Virgil van Dijk que prestou declarações aos jornalistas e, quando lhe perguntaram sobre se Gakpo seria um melhor reforço para os red devils ou para os merengues, a resposta não poderia ter sido mais honesta.

"Manchester United e Real Madrid estão ao mesmo nível? Sem querer faltar ao respeito, não de todo. Eu acho definitivamente que ele está pronto para esse próximo passo. Acho que [a transferência para um gigante europeu] vai acontecer, quer seja no inverno, no verão ou no próximo ano. O tempo o dirá", considerou.

Gakpo tem contrato até 2026 com o PSV e, na presente temporada, soma 13 golos e 18 assistências em 24 jogos disputados.