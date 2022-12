França supera Marrocos e defronta a Argentina na final do Mundial'2022

Franceses e argentinos reeditam "oitavos" do Mundial da Rússia, onde a turma "bleu" saiu vitoriosa, por 4-3. As duas seleções vão à procura do terceiro triunfo na competição.

A França apurou-se para a final do Mundial do Catar, após bater Marrocos por 2-0. Os atuais detentores do troféu vão medir forças com a Argentina no duelo decisivo, no próximo domingo, dia 18, a partir das 15 horas, no Lusail Stadium, num encontro onde as duas seleções vão à procura da terceira conquista na prova (os argentinos venceram as edições de 1978 e 1986, enquanto os franceses saíram vitoriosos em 1998 e 2018).

No Al Bayt Stadium, em Al Khor, a seleção gaulesa teve uma entrada de sonho, chegando à vantagem logo aos cinco minutos. Lançado em profundidade por Raphael Varane, Antoine Griezmann assistiu Kylian Mbappé, mas os dois remates do avançado do Paris Saint-Germain foram travados pela defensiva marroquina. Porém, no ressalto da segunda tentativa, a bola foi cair na zona de ação de Theo Hernández que, livre de marcação, abriu o ativo, apontando o quinto golo mais rápido de sempre em meias-finais de Campeonatos do Mundo.

A resposta dos "leões do Atlas" não tardou e, aos 10", a revelação Azzedine Ounahi, médio do Angers, obrigou Hugo Lloris a aplicar-se. À passagem dos 17", Olivier Giroud aproveitou uma má abordagem de Romain Saiss (que, pouco depois, foi substituído devido a lesão) para, com uma "bomba" de pé esquerdo, acertar no poste da baliza de Yassine Bono.

Já depois da meia hora de jogo, a formação orientada por Didier Deschamps dispôs de uma dupla oportunidade para fazer o segundo, mas Kylian Mbappé e Olivier Giroud pecaram na finalização. Antes do intervalo, Marrocos ainda criou uma chance flagrante para igualar a contenda. No entanto, o pontapé de bicicleta de Jawad El Yamiq embateu no poste.

Na segunda parte, a congénere africana foi à procura do empate e chegou a causar alguns calafrios junto da baliza francesa. Todavia, aos 79 minutos, na primeira vez que tocou na bola, ​​​​​​​Randal Kolo Muani, avançado de 24 anos do Eintracht Frankfurt, fechou as contas do triunfo gaulês, acabando com qualquer esperança da turma marroquina, que agora vai disputar o desafio de atribuição do terceiro e quarto lugares, diante da Croácia.