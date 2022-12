Dumfries, eleito o melhor em campo: "Critica-se muito os Países Baixos"

Declarações de Denzel Dumfries no final do encontro Países Baixos - Estados Unidos (3-1), dos oitavos de final do Mundial de 2022, disputado em Al Rayyan

As críticas: "Temos uma equipa forte, que podia ter jogado melhor na fase de grupos. Critica-se muito os Países Baixos, porque costumávamos ser muito bons com a bola. Entendo as críticas, mas hoje mostrámos qualidade. Fiz uma assistência para o outro lateral [Daley Blind] e ele fez-me uma. Temos de continuar assim.

A exibição: "Foi um dos meus melhores jogos pelos Países Baixos, mas o mais importante foi termos ganhado. Estou feliz por ter contribuído".