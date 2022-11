Daniele Orsato nomeado para o jogo de abertura do Mundial'2022

Dirigirá o Catar-Equador, partida do grupo A com início marcado para as 16h00 de domingo

Já é conhecido o nome do árbitro que dirigirá o encontro de abertura do Mundial'2022, marcado para este domingo.

Segundo anunciou a FIFA, trata-se do italiano Daniele Orsato, que dessa forma dirigirá o Catar-Equador, partida do grupo A com início marcado para as 16h00.