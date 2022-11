Camarões e Sérvia empatam a três golos na segunda jornada da fase de grupos

Redação com Lusa

Os Camarões, que estiveram a perder por 3-1, e a Sérvia empataram esta segunda-feira a três golos, no primeiro encontro da segunda jornada do Grupo G do Mundial de 2022, disputado em Al Wakrah.

Jean-Charles Castelleto (29 minutos), Vincent Aboubakar (63) e Eric Maxim Choupo-Moting (66) marcaram os tentos camaroneses, enquanto Strahinja Pavlovic (45+1), Sergej Milinkovic-Savic (45+3) e Aleksansar Mitrovic (53) faturaram para os sérvios.

Mesmo com mais um jogo, Camarões e Sérvia seguem nos dois últimos lugares do grupo, ambos com um ponto, contra três de Brasil e Suíça, que se defrontam ainda esta segunda-feira, a partir das 19h00 locais (16h00 em Lisboa).