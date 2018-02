Videoárbitro no Mundial: decisão já tem data marcada

Utilização do sistema de videoárbitro (VAR) no Mundial de futebol de 2018, na Rússia, vai ser decidida a 3 de março, na 132.ª assembleia geral do International Board.

A utilização do sistema de videoárbitro (VAR) no Mundial de futebol de 2018, na Rússia, vai ser decidida a 3 de março, na 132.ª assembleia geral do International Board (IFAB), em Zurique, na Suíça. O debate e consequente decisão sobre a aplicação do VAR no campeonato do mundo é o terceiro ponto da ordem de trabalhos da assembleia, revelou o organismo que tutela as regras do jogo.

Segundo o IFAB, a discussão vai passar por um sumário da sua utilização de forma experimental em vários países, entre eles Portugal, e serão apresentados os resultados de uma investigação levada a cabo pela Universidade de Leuven, na Bélgica, que concluí que a exatidão das decisões com recurso ao videoárbitro é de 98,9%. Segundo o mesmo estudo, o tempo de jogo perdido enquanto os árbitros recorrem à tecnologia é inferior a um por cento dos encontros.

A ordem de trabalhos da reunião do International Board, que será presidida pelo presidente da FIFA, o suíço Gianni Infantino, conta ainda com várias modificações às regras do jogo relacionadas com o VAR e a criação de um manual para aplicação e um programa de assistência.

A revisão das leis do jogo relativas à possibilidade de introdução de substituições adicionais durante o prolongamento ou à utilização de equipamentos eletrónicos e de comunicação na