Rami e o extintor que obrigou à evacuação do hotel da França

O médio contou a história da evacuação do hotel onde estava hospedada a seleção francesa, depois de eliminarem a Argentina, nos oitavos de final, e o receio que teve de regressar a casa mais cedo

Aconteceu após a vitória da França contra a Argentina (4-3), nos oitavos de final do Mundial da Rússia, e Rami, internacional francês, foi o protagonista de uma história que obrigou à evacuação do hotel onde a comitiva francesa estava instalada nessa noite. "Depois do jantar fiquei a jogar fortnite todo nu, no meu quarto", contou o jogador do Marselha. "Pus os headphones na cabeça, mas a certa altura dei conta de fortes pancadas nas paredes e de muito barulho nos corredores e fui espreitar. Eram os meus colegas a tentar entrar no meu quarto. A brincadeira deles é entrar nos quartos e revirar tudo. Mas tiveram azar, porque estava prevenido com um extintor, que tinha tirado do corredor", explicou Rami numa entrevista ao canal TF1.

"Mal abri apareceu o Mendy a bloquear-me a porta com um pé e a chamar os outros e foi quando corri para o extintor, arranquei o selo de segurança e virei-o para eles. Ficou tudo envolvido num fumo espesso e branco e percebi a dimensão da asneira que tinha feito. Pensei que era desta que ia para casa mais cedo. Havia fumo por todo o lado, nos corredores ninguém via nada. Aproveitei e vesti umas cuecas. A certa altura apareceu a segurança a mandar evacuar toda a gente, diziam que era tóxico. Acabamos todos na rua, com o Deschamps em pijama e a polícia e os bombeiros a dirigirem-se a nós", contou Rami.