"Na véspera do jogo com Inglaterra estive com febre e perdi quatro quilos"

Ivan Rakitic, médio da Croácia, falou sobre a meia-final do Mundial.

A Croácia alcançou um feito histórico ao garantir um inédito apuramento para a final do campeonato do Mundo. A seleção dos Balcãs venceu o cansaço, bateu Inglaterra por 2-1 no prolongamento e até contou com uma peça-chave do onze de Dalic debilitada: na véspera do jogo, Ivan Rakitic esteve com febre.

"Na véspera estive com febre e perdi quatro quilos. Estava na cama, pensei que nem ia jogar. Mas acabei a correr 14 quilómetros. Vamos estar na final do Mundial, é um momento histórico e vamos com tudo", contou o médio do Barcelona e da seleção croata em entrevista ao Mundo Deportivo, esta sexta-feira.