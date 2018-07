Mundial do Catar com 32 ou 48 equipas? "Será discutido", garante Infantino

Presidente da FIFA também falou sobre a realização da prova em novembro e dezembro.

Mantém-se a dúvida em redor do número de equipas que vão disputar a fase final do campeonato do Mundo de 2022, no Catar. Esta sexta-feira, o presidente da FIFA falou sobre a hipótese de alargar o número de participantes já na próxima edição da competição, no país do Médio Oriente, garantindo uma discussão sobre o assunto "para breve".

"Será discutido nos próximos meses, em primeira instância com os cataris", explicou Gianni Infantino, em conferência de imprensa no Estádio Luzhniki, em Moscovo. "Haverá a oportunidade de falar sobre isto com todas as partes interessadas", prosseguiu.

Sobre o calendário do Mundial'2022, que será jogado entre 21 de novembro e 18 de dezembro, o líder do organismo soberano do futebol assegura que as diferentes associações já foram informadas: "As ligas já foram informadas sobre a decisão, que é boa, porque não se pode jogar futebol em junho e julho no Catar", rematou Infantino.