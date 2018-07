"Mbappé, pára de fazer m...", gritou Deschamps frente ao Uruguai

Didier Deschamps revelou o teor da conversa quente que manteve com Mbappé durante o jogo frente ao Uruguai.

A França de Didier Deschamps bateu o Uruguai e seguiu para as meias do Mundial'2018, mas nem tudo correu bem no jogo de sexta-feira. O selecionador francês admitiu que teve uma conversa quente com Kylian Mbappé, a estrela maior da seleção gaulesa neste torneio, e tudo por causa de quezílias do francês com jogadores uruguaios.

Os uruguaios, refira-se, não gostaram do tempo que Mbappé passou no chão depois de ter sofrido falta e foram reclamar com o jovem, que por sua vez não gostou e respondeu aos adversários. A situação acabou por valer um cartão amarelo a Mbappé e a ira de Deschamps.

"Disse-lhe: 'Kylian! Kylian! Ouve-me, pára de fazer m... Pára, acabou. É injusto, mas não faças isso'", revelou Deschamps, antes de continuar. "Eu sou o seu treinador e quero o seu bem. Ele merece toda a admiração por tudo o que faz, mas quando existe alguma coisa que não me deixa satisfeito eu tenho que agir. É para o seu próprio bem. Não me apetecia nada perdê-lo para o próximo jogo", explicou.

Quem viu o incidente de forma diferente foi Mbappé. O jovem francês explicou que reprovou a atitude do árbitro, afirmando acreditar que este tinha alguma coisa contra si. "Não tinha nenhuma vontade de simular, mas compreendo o jogador uruguaio. O que eu reprovo é a atitude do árbitro. Durante todo o jogo, não parou de falar comigo. 'Para de fazer isso, para de fazer aquilo'. Acho que tinha alguma coisa contra mim, mas não dei atenção. O mais importante foi ganhar a partida", contou.