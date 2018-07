Maradona pediu desculpa pelo "roubo monumental" do árbitro à Colômbia

Críticas à arbitragem do jogo que conduziu à vitória da Inglaterra caíram mal na FIFA e o astro argentino recuou no discurso.

Depois de, no adeus da Colômbia ao Mundial da Rússia2018, Maradona ter sido notícia pela revolta com a arbitragem, que o levou a classificar a qualificação da Inglaterra (1-1, 4-3 nos penáltis) como "um roubo monumental", esta quinta-feira, o astro argentino pediu desculpa. Através do Instagram, ilustrado com uma foto em que aparece com Gianni Infantino, presidente da FIFA, Maradona explica-se. "Tomado pela emoção de torcer pela Colômbia, no outro dia, disse umas coisas e, admito, algumas delas são inaceitáveis. As minhas desculpas à FIFA e ao seu presidente; por muito que, às vezes, possa ter opiniões contrárias a algumas decisões de arbitragem, tenho absoluto respeito pelo trabalho - nada fácil - que fazem a instituição e os árbitros".

As declarações de Maradona haviam caído mal junto da FIFA, igualmente visada nas declarações a uma televisão venezuelana. A instituição defendeu a atuação dos árbitros no Mundial e ainda lamentou tais críticas por parte de um "jogador que fez história". Hoje, Maradona ensaiou o fim desta história com o pedido de desculpas.