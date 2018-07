Lateral francês não esconde frustração: "É difícil de digerir"

Mathieu Debuchy não foi convocado para o campeonato do Mundo.

A França conquistou o segundo título mundial na Rússia, ao bater a Croácia por 4-2 na final do campeonato do Mundo, mas há um jogador gaulês que não conseguiu esconder a frustração por não ter feito parte do lote de 23 convocados de Didier Deschamps.

"Ligaram-me antes do primeiro jogo porque estavam preocupados com o Sidibé... Mas não foi mais do que isso, sabia que era um dos reservas e, com isso, há sempre um stress extra. Mas depois acabou. São escolhas, claro... Mas é sempre difícil de digerir", atirou Mathieu Debuchy, lateral-direito do Bordéus, em entrevista à France Football, depois de ver Pavard e Djibril Sidibé tomarem-lhe o lugar nas preferências do selecionador francês.

"Podia ter feito parte do grupo, lutei para estar nas escolhas do treinador, mas não pude fazer nada. Falhei o Mundial. Claro que fiquei feliz com a vitória final, mas também desapontado, porque acho que podia ter feito parte desta aventura maravilhosa", concluiu Debuchy.