Deschamps elogia o talento belga, mas lembra o País de Gales

Selecionador francês celebrou a qualidade do adversário da meia-final do Mundial, apesar da derrota, por 3-1, com o País de Gales, nos quartos de final do Europeu.

O selecionador francês Didier Deschamps reconheceu, esta segunda-feira, o potencial da Bélgica, adversária nas meias-finais do Mundial2018, e falou da possibilidade de ser campeão mundial como treinador, depois de o ter sido como jogador, em 1998. "De momento, apenas faço parte do grupo de eleitos que pode disputar uma meia-final. Espero essa pergunta para mais tarde. Mas não me vou queixar", disse o treinador, quando questionado acerca desse cenário.

Deschamps, que levou a França à final do Euro2016, perdida para Portugal, deixou muitos elogios à Bélgica, a seleção que defronta na terça-feira, na tentativa de chegar à final do Mundial da Rússia. "Esta seleção sempre contou com jogadores de muito talento, que convivem numa geração, apesar do que aconteceu no Europeu diante do País de Gales [em que a Bélgica perdeu por 3-1]. Roberto Martínez fez um grande trabalho e continua o que estava a ser feito por Marc Wilmots", referiu Deschamps.

O treinador francês considera conhecer bem os belgas, embora avise que o adversário também conhece a sua equipa. "Os jogadores relacionam-se bem, mas esta meia-final é uma oportunidade que devemos aproveitar", sublinhou, adiantando que se irá adaptar a mudanças na Bélgica, sem o castigado Thomas Meunier.

Didier Deschamps recusou que este Mundial seja uma "vingança" em relação ao que se passou no Europeu, no qual a França, a jogar em casa, chegou à final, mas acabou derrotada no prolongamento, com Éder a dar a vitória a Portugal.

"Isso não existe no futebol. Cada jogo e cada competição têm um contexto e um momento. Os jogadores que disputaram o Europeu já digeriram a derrota. Agora tentaremos aproveitar as oportunidades que se apresentem e esta é uma delas. Ganharam experiência, independentemente do que aconteceu, que também servirá para o futuro", salientou.

França e Bélgica defrontam-se na terça-feira em São Petersburgo, às 19:00 (horas de Lisboa), na primeira meia-final do Mundial2018. A segunda, entre Croácia e Inglaterra, está agendada para quarta-feira.