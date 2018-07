Derrota da Suécia saiu cara a Ibrahimovic e tudo por causa de Beckham

Sueco perdeu a aposta que tinha feito com o ex-jogador inglês.

Zlatan Ibrahimovic vai ter de assistir a um jogo de Inglaterra em Wembley com a camisola da seleção inglesa e com peixe e batatas fritas ao intervalo.

Porquê? Tudo começou com uma aposta entre o sueco e David Beckham antes do início do jogo entre Inglaterra e Suécia. "David Beckham, se Inglaterra vencer levo-te a jantar em qualquer lado do mundo que quiseres. Mas se a Suécia ganhar, compras-me o que eu quiser do IKEA, ok?", escreveu o sueco. Beckham, claro, não demorou a responder.

"Se a Suécia vencer, levo-te pessoalmente ao IKEA para te comprar o que quer que seja para a tua nova mansão em Los Angeles. Mas quando a Inglaterra vencer, quero que venhas ver um jogo de Inglaterra comigo em Wembley e que uses a camisola da seleção enquanto comes fish and chips ao intervalo", afirmou o inglês-

Ora, foi a seleção de Gareth Southgate quem saiu vencedora do jogo dos quartos-de-final em Samara, pelo que Ibrahimovic vai mesmo ter de se deslocar até Wembley para comer o clássico prato inglês de fish and chips (peixe e batatas fritas) devidamente trajado com a camisola de Inglaterra.