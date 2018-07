Bélgica e Brasil: a diferença está nas estrelas, diz Martínez

"Se há um jogo a fazer num campeonato do mundo, é contra o Brasil. Este país merece todos os adjetivos ligados ao futebol, em termos de emoção, de atitude no terreno de jogo, de vontade de ganhar", elogiou o selecionador da Bélgica, na véspera do encontro dos quartos-de-final do Mundial.

O selecionador da Bélgica, o espanhol Roberto Martínez, disse esta quinta-feira que "a diferença" entre belgas e brasileiros, no jogo de sexta-feira dos quartos-de-final do Mundial2018, "está no número de estrelas nas camisolas". "As duas equipas são similares do ponto de vista dos respetivos pontos fortes. Temos muitos talentos, mas a diferença é que nós não ganhámos um único mundial. É tão simples quanto isso", disse Roberto Martínez, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo, a ser disputado em Kazan, na Rússia.

O técnico espanhol prosseguiu: "Quando entras numa competição que já ganhaste, tens já vantagem sobre o teu adversário. O Brasil venceu mais do que um, pelo que sabem como ganhar um mundial. Será preciso uma equipa que respeite o Brasil pelo que já conquistou. Mas isso não quer dizer que não vamos tentar ganhar."

Embora a Bélgica se apresente com o melhor ataque da prova até ao momento, com 12 golos marcados em quatro jogos, o seu melhor percurso em mundiais limita-se a um quarto posto no Mundial de 1986 do México. Do outro lado, está o Brasil, a seleção com mais títulos mundiais, com cinco (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

"Se há um jogo a fazer num campeonato do mundo, é contra o Brasil. Este país merece todos os adjetivos ligados ao futebol, em termos de emoção, de atitude no terreno de jogo, de vontade de ganhar... Será necessário fazermos o melhor que pudermos", acrescentou Martínez, sem nunca se dar como derrotado antecipadamente.

Em caso de vitória, a Bélgica pode passar do estatuto de "outsider" ao de grande favorita da competição, tendo em conta ainda as já eliminadas Alemanha e Espanha.

"É verdade que é uma grande ocasião, mas trabalhámos duro para cá chegar. Mostrámos uma grande atitude contra o Japão (vitória por 3-2, depois de ter estado a perder 2-0). Os sinais estão lá, vemos um autêntico desejo de vitória", concluiu.

O Brasil e a Bélgica defrontam-se na sexta-feira, em Kazan, às 19h00, em jogo dos quartos de final do Mundial2018, que será dirigido pelo árbitro sérvio Milorad Masic.