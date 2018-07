A reação de James depois da eliminação da Colômbia

Colombiano não jogou devido a lesão e não escondeu o desalento no final da partida.

James Rodríguez não saiu da bancada no jogo que colocou o ponto final no percurso da Colômbia no Mundial'2018. O jogador do Bayern de Munique, afastado da partida com a Inglaterra devido a lesão, não escondeu o desalento depois do apito final em Moscovo, onde a seleção colombiana caiu ante a Inglaterra após o desempate por grandes penalidades.

Publicando no Instagram, James partilhou uma imagem onde surge em lágrimas com um coração partido como descrição, uma imagem que conta com mais de um milhão de gostos em menos de uma hora.