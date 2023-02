Xavi elogia trabalho de Ten Hag no United: "É uma referência para os treinadores..."

Declarações de Xavi, treinador do Barcelona, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Manchester United, marcada para quinta-feira (17h45) e relativa à primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Jogo em Camp nou: "Amanhã será um grande jogo. É uma eliminatória espetacular. Ambas as equipas chegam no melhor momento da temporada. Ten Hag mudou a cara da equipa. Tem sido difícil para eles, mas estão a fazer um grande trabalho. Eles podem complicar-nos a vida e espero um jogo com muita intensidade e ritmo. Estamos na Europa e queremos mostrar que conseguimos competir contra um rival europeu de topo".

Vai defrontar um Marcus Rashford em grande forma: "Ele é um dos avançados mais perigosos da Europa. É rápido, é bom no um contra um e teremos de vigiá-lo bastante. É um dos melhores da Europa, sem dúvida".

Objetivos na Liga Europa? "Na Champions não estivemos à altura, mas temos de enfrentar a realidade e competir na Liga Europa. Temos a ambição de passar a eliminatória".

O fisco espanhol revelou pagamentos externos do Barcelona a um ex-dirigente de arbitragem: "A que te referes? Eu quero centrar-me no futebol, mas este clube tem outras coisas. O clube emitiu um comunicado e pronunciou-se. São anos em que não estive no clube [em que aconteceram esses pagamentos], mas há que defender [o clube], logicamente".

Erik ten Hag: "É um grandíssimo treinador. Reverter a situação no United não era fácil. Fazem variações no ataque e na defesa trabalham muito bem. Ele é um treinador ofensivo e demonstra-o em quase todos os jogos. É uma referência para os treinadores, gostamos desse tipo de futebol".