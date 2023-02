Barcelona disse adeus às provas europeias: "É uma desilusão muito grande"

Barcelona foi derrotado por 1-2 em Old Trafford, sendo eliminado no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

O Manchester United, com Bruno Fernandes a titular e Diogo Dalot a suplente utilizado, venceu na quinta-feira por 2-1 na receção ao Barcelona, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, assegurando a passagem após se ter registado um empate (2-2) no primeiro jogo, em Camp Nou.

Após a partida, Xavi, treinador blaugrana, admitiu que o golo do empate, marcado aos 47 minutos por Fred, foi decisivo para a derrota, que qualificou de "grande desilusão".

"Esse golo, o 1-1, causou-nos muito dano. Foi uma bola dividida que perdemos. Perder esses duelos tem sido a chave. Eles, que são uma grande equipa, colocaram uma grande intensidade. É uma pena porque tínhamos o jogo sob controlo, depois de uma primeira parte muito boa, em que jogámos de forma confortável. Eu penso que foi uma eliminatória muito equilibrada, mas os pequenos detalhes estiveram do lado deles", analisou, em conferência de imprensa.

"É uma desilusão muito grande, porque estávamos empolgados. Eu penso que competimos muito bem, mas defrontámos um grande adversário, muito forte fisicamente. Eu não sei se [Luke] Shaw é quem ganha o duelo no segundo golo [do United]. Foi como no 1-1. Eu repito que esse primeiro golo doeu-nos muito, se não tivessem empatado nós teríamos tido o controlo da segunda parte, tal como na primeira", acrescentou.

Questionado sobre os fracassos recentes do Barcelona na Europa, Xavi focou-se nas duas últimas épocas, em que esteve ao leme da equipa, considerando que têm havido melhorias graduais.

"Temos sido melhores do que na época passada, demos a cara. Na temporada passada, não deu para competir. Este ano, competimos em casa do Bayern, diante do Inter nos dois jogos e agora também frente ao Manchester United. São equipas grandes, muito fortes e foram os detalhes que nos escaparam nos jogos. Há que regressar com mais força. Há que fazer autocrítica e voltar a tentar no ano que vem, sermos mais competitivos. Exceto com o Bayern em casa, competimos sempre, mas passaram-nos por cima nos duelos diretos e há que competir melhor", finalizou Xavi.