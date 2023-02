Union Berlim de Diogo Leite empata com Ajax de Francisco Conceição

Equipa alemã ainda viu um golo ser anulado pelo VAR

Os alemães do Union de Berlim foram a Amesterdão empatar sem golos com o Ajax, mas viram o videoárbitro não validar um golo por alegada mão na bola de Morten Thorsby.

Diogo Leite esteve no eixo da defesa alemã durante os 90 minutos, enquanto Francisco Conceição não chegou a sair do banco do Ajax.