Tiago Pinto apoia Mourinho: "Do ponto de vista disciplinar, não foi equilibrado"

Diretor geral da Roma também critica a arbitragem da final da Liga Europa entre Sevilha e Roma, que os espanhóis venceram

José Mourinho não poupou o árbitro da final da Liga Europa que a Roma perdeu contra o Sevilha, Anthony Taylor, e o diretor geral dos italianos, o português Tiago Pinto, juntou-se ao coro de críticas.

"Nós, na Roma, não queremos questionar os méritos do Sevilha, acreditamos que juntamente com o nosso adversário criámos uma grande final, honrando da melhor forma possível no palco a prova que a UEFA nos oferece. Não estamos habituados a comentar este tipo de situação, mas hoje analisámos tanto os episódios mais marcantes como os aparentemente menos evidentes e é claro que o rumo do jogo, do ponto de vista disciplinar, não foi equilibrado", afirmou Tiago Pinto, à ANSA.

No final da partida, Mourinho disse que o árbitro "parecia espanhol" e mais tarde, junto aos autocarros das equipas, dirigiu-lhe fortes acusações.