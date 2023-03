Ten Hag após passagem aos "quartos": "Desta vez não tivemos cartões vermelhos"

Declarações de Erik ten Hag, treinador dos red devils, após o Bétis-Manchester United (0-1), relativo à segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, que se seguiu à vitória inglesa no primeiro jogo por 4-1, em Old Trafford.

Passagem aos quartos de final: "Estou feliz, gostamos de desafios. Defrontámos uma boa equipa, já o vimos nos jogos contra o Real Madrid e Barcelona. Ganhámos duas vezes, por isso acho que nos exibimos muito bem. Penso que poderíamos ter aumentado a vantagem [mais cedo], mas tivemos de evitar as transições defensivas deles, que poderiam ter causado dano, e aproveitar a superioridade no meio campo. Na segunda parte fomos muito melhores com bola, muito mais calmos. Conseguimos segurar a bola no meio campo deles e deixá-los correr. E deu para ver criámos oportunidades. Acho que todos os jogadores estiveram bem. Mais uma vez, os jogadores que entraram fizeram um bom trabalho e deu para ver que não somos apenas 11 jogadores, somos uma equipa".

Facundo Pellistri foi titular: "Foi bom para ele ter entrado [no onze], teve bons momentos. Ele teve um bom desempenho nos treinos, mas num jogo é diferente. Depois de alguns minutos, vimos que ele demonstrou raça e que teve ações muito boas. Na defesa, especialmente, ele fez o seu trabalho e estou agradado com a sua exibição. Desta vez não tivemos cartões vermelhos nem lesões. Temos uma boa profundidade de plantel mas não é assim tão grande".

