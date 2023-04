Ten Hag após empate com Sevilha: "Perdemos o controlo num momento de azar"

Declarações de Erik ten Hag, treinador dos red devils, após o Manchester United-Sevilha (2-2), jogo relativo à primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

Lesões: "Tivemos alguns momentos azarados com lesões. Tivemos de fazer algumas substituições. Rapha [Varane] saiu ao intervalo e também tivemos de tirar Anthony Martial, por causa de ser o seu primeiro jogo depois da lesão. Também tivemos de tirar Antony e Bruno [Fernandes], porque estavam perto do segundo cartão amarelo. Então, tivemos de fazer várias substituições e depois perdemos o controlo num momento de azar. Depois, tivemos mais um momento de azar com Lisandro Martínez, ficámos com dez unidades e concedemos dois autogolos. Foi má sorte e temos de lidar com isso. Claro que temos de aprender e de matar o jogo, mas está tudo em aberto para o próximo jogo".

Como vai lidar com essas lesões na defesa? "Estamos a disputar três competições e precisamos do plantel. Se Martínez e Varane não estiverem disponíveis no domingo, outros terão de estar. Vimos no sábado que Harry Maguire teve um bom jogo e hoje ele entrou e acho que também fez um jogo muito bom".

Como encara a segunda mão? "O Bruno está suspenso. Rashford está dentro ou fora? Não sabemos ainda, mas continuamos a ter uma boa equipa. Podemos alinhar com onze muito bom no segundo jogo e está 2-2, por isso está tudo em aberto e temos de jogar ao nosso melhor. Sabemos disso e temos de melhorar a nossa exibição, mas estamos confiantes de que podemos passar à próxima ronda".

Vai defrontar o Nottingham Forest no sábado: "Sabemos que temos muitos jogos para lidar, mas temos profundidade de plantel e penso que até agora temos estado bem. Hoje não foi o nosso melhor dia mas temos de recuperar e assegurar-nos que no domingo temos energia e foco quando defrontarmos o Forest. Eles estão a lutar pelas suas vidas e nós queremos estar no top-4. Por isso, temos de fazer a melhor exibição coletiva que conseguirmos".