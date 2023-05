Roma rendida a Mourinho: "Estava a faltar-nos uma peça para chegarmos aqui..."

A Roma, treinada pelo "Special One" vai defrontar o Sevilha na final da Liga Europa.

A Roma, treinada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular, assegurou esta quinta-feira a passagem à final da Liga Europa, após um empate sem golos na visita ao Bayer Leverkusen (1-0 em agregado).

Após a partida, Lorenzo Pellegrini, médio romano, salientou o papel desempenhado pelo técnico português, dizendo que é o grande responsável pela segunda final europeia seguida do clube, após a conquista da Conference League na época passada.

"Com a chegada de Mourinho, todos nós esperávamos um salto de qualidade. Era claro que não seria fácil e ele é o arquiteto da nossa identidade. Ele é diferente em tudo comparado com os outros. Sabe como fazer com que sintas a importância de um jogo", elogiou, em declarações à DAZN.

"Nós chegámos aqui e sabíamos o que tínhamos de fazer com e sem bola. Especialmente na Europa, está à vista o que ele nos deu. O meu sentimento é que nos estava a faltar uma pequena peça para conseguirmos chegar aqui em anos anteriores e o treinador [Mourinho] ajudou-nos com isso e deu-nos um grande ímpeto", completou o médio italiano.

Na final da Liga Europa, a Roma vai defrontar o Sevilha, que venceu a Juventus no prolongamento da segunda mão das "meias" (3-2 em agregado).