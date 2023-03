Roma-Feyenoord: Ministério do Interior de Itália analisa veto aos neerlandeses

Decisão será conhecida entre quinta e sexta-feira de manhã

O Ministério do Interior de Itália está a analisar a possibilidade de vetar os adeptos neerlandeses do Feyenoord na partida da Liga Europa contra a Roma, na capital do país, no dia 20 de abril.

A decisão final será tomada entre esta quinta e sexta-feira de manhã.

Uma eventual proibição de venda de bilhetes aos adeptos visitantes está em cima da mesa, assim como outras restrições para impedir que estes viagem mesmo para o país.

Há semanas o governo italiano teve uma medida semelhante para o Nápoles-Eintracht Frankfurt, da Liga dos Campeões, mas os adeptos alemães viajaram na mesma e registaram-se, durante dias, vários conflitos na cidade do sul de Itália.

Na memória do governo italiano e da câmara municipal de Roma estão os incidentes registados por adeptos do Feyenoord em fevereiro de 2015, também numa partida da Liga Europa entre as duas equipas. Assim como os registados em Tirana (Albânia), onde se defrontaram na última final da Conference League, em maio do ano passado.