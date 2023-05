Roma de Mourinho ganha vantagem na Liga Europa, Juventus e Sevilha empatam

Triunfo por 1-0 sobre o Bayer Leverkusen. Na outra partida a Juventus empatou nos descontos com o Sevilha

A primeira mão das meias-finais da Liga Europa teve apenas três golos nas duas partidas. A Roma, orientada por José Mourinho e com Rui Patrício na baliza, conseguiu um triunfo pela margem mínima contra o Bayer Leverkusen, com golo de Edoardo Bove na segunda parte, ganhando uma ligeira vantagem na eliminatória.

Na outra partida, o Sevilha esteve a ganhar em casa da Juventus até perto do final, com um golo de En-Nesyri ainda na primeira parte. Mas os italianos conseguiram o empate ao cair do pano, já aos 90'+7', por Gatti.

Está tudo em aberto para a segunda mão nos dois duelos. Os jogos da segunda mão estão agendados para dia 18 de maio.