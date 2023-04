Roma apura-se de forma épica, Leverkusen esmaga e Sevilha impõe-se ao United

Já estão definidos os apurados para as meias-finais da Liga Europa

As eliminações do Sporting e do Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, deixaram a Roma, treinada por José Mourinho, como único clube com portugueses ainda em prova na Liga Europa de futebol.

Os romanos, com Rui Patrício na baliza, fizeram no seu estádio um grande jogo, na segunda mão das meias-finais da prova, em que tiveram de ir a prolongamento, mas conseguiram vergar o Feyenoord, líder do campeonato neerlandês, por 4-1, superando bem a derrota por 1-0 trazida de Roterdão.

Em Lisboa, o Sporting caiu com honra e brio, empatando 1-1 com a Juventus, após derrota por 1-0 em Turim. Em contrapartida, foi 'estrondosa' a eliminação do United em Sevilha, com derrota por 3-0 a juntar ao empate 2-2 cedido em Old Trafford na primeira mão.

O quarto semifinalista é o Bayer Leverkusen, que 'esmagou' o Union Saint-Gilloise na Bélgica, com 4-1, salvando uma eliminatória que estava 'tremida' depois do 1-1 registado na Alemanha.

Portugal ficou sem equipas nas competições europeias, este ano, depois do duplo 'duelo' luso-italiano da semana, em que também o Benfica caiu, na Liga dos Campeões, perante o Inter Milão, que tinha eliminado o FC Porto na ronda anterior da prova 'milionária'.

De resto, as equipas transalpinas revelaram-se autênticos 'carrascos' das formações lusas esta época, tendo em conta que o Sporting de Braga já tinha sido afastado pela Fiorentina noutra competição da UEFA, nomeadamente no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa.

A exemplo dos outros jogos, também o de hoje, em Lisboa, foi marcado pelo equilíbrio e o Sporting até teve ocasiões para 'forçar' o prolongamento.

Marcou primeiro a 'velha senhora', através de Rabiot, aos nove minutos, e empatou o Sporting de grande penalidade, aos 20, por Marcus Edwards.

Era difícil, mas com 70 minutos por jogar os 'leões' ainda acreditaram, mas acabaram por não ter a sorte que lhes 'sorriu' em outras ocasiões e fecham assim uma campanha europeia de balanço positivo, tanto na 'Champions' como na Liga Europa.

Assim como o Real Madrid é grande especialista na Liga dos Campeões, o Sevilha também o é, mas na Liga Europa.

Mesmo mal posicionado no campeonato espanhol, em que segue em 13.º, o clube do sul de Espanha 'transfigurou-se' e ganhou por 3-0 ao teoricamente mais forte Manchester United, mesmo desfalcado do português Bruno Fernandes, suspenso.

Depois do equilíbrio em Old Trafford, com 2-2, as coisas mudaram totalmente de feição e o Sevilha assegura o resultado mais surpreendente do dia, com dois golos do marroquino Yussef En-Nesyri -- avançado que ajudou Marrocos a eliminar Portugal no Mundial2022 - e um do francês Loic Baldé.

Os sevilhanos entraram 'em grande' na partida e já ganhavam por 1-0 no oitavo minuto, com Erik Lamela a recuperar uma bola a Maguire e a servir En-Nesyri.

Logo no reatamento, aos 47 minutos, Baldé, de cabeça, fez o segundo, após canto de Rakitic, e aos 81 En-Nesyri, da zona dos 30 metros, aproveitou uma saída em falso de De Gea.

Seis vezes campeão da segunda competição de clubes mais importante da UEFA, entre 2006 e 2020, o Sevilha é o adversário da Juventus, nas meias-finais, com jogos agendados para 11 e 18 de maio.

O United, com Diogo Dalot, esteve 'apático' e foi quase sempre superado, em todos os setores. O campeão de 2017 e finalista de 2021 fica pelo caminho.

A presença lusa nas 'meias' fica, então, para a Roma, de José Mourinho -- precisamente o técnico que conduziu os 'red devils' à conquista de 2017 - e com Rui Patrício na baliza, em grande forma.

O argentino Paulo Dybala foi a grande figura no Olímpico de Roma, fazendo, no minuto 89, o golo que forçou o prolongamento, justíssimo pelo que a Roma fez, na segunda parte.

Com o 1-0 de Roterdão, a eliminatória estava igualada aos 60 minutos, com o golo de Spinazzola, mas o brasileiro Igor Paixão empatou aos 80 e colocou novamente o Feyenoord com 'um pé' nas meias-finais.

No prolongamento, a Roma dominou por completo e marcou mais duas vezes, através de El Shaarawy (101) e Pellegrini (109), permitindo a Mourinho continuar a 'sonhar' com um título que já ganhou.

Em Bruxelas, o Leverkusen foi francamente melhor do que o seu adversário belga e assegura uma vitória ampla, sem contestação, reservando duelo com os 'giallorossi' nas meias-finais.

Marcaram para os germânicos Diaby (2 minutos), Bakker (37), Frimpong (60) e Hlozek (79), contra apenas um tento do clube de Bruxelas, apontado por Terho (64).