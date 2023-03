Reedição da final da Conference e Sporting em Itália: eis os quartos da Liga Europa

Nos restantes encontros, o Manchester United, de Inglaterra, dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, defronta o Sevilha, de Espanha, que soma seis títulos na prova, e o Bayer Leverkusen, da Alemanha, o Union Saint-Gilloise, da Bélgica

O Sporting vai defrontar a Juventus nos quartos-de-final da Liga Europa, ditou esta sexta-feira o sorteio, na Suíça, que promoveu a reedição da final da Conference League, conquistada pela Roma, de José Mourinho, frente ao Feyernoord.

Nos restantes encontros, o Manchester United, de Inglaterra, dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, defronta o Sevilha, de Espanha, que soma seis títulos na prova, e o Bayer Leverkusen, da Alemanha, o Union Saint-Gilloise, da Bélgica.

O Sporting disputará a primeira mão da eliminatória com a Juventus, terceira classificada no grupo do Benfica na Liga dos Campeões, em Turim, em 13 de abril, e a segunda no estádio José Alvalade, em Lisboa, no dia 20 do mesmo mês.

Caso os "leões" ultrapassem a Juventus, sétima do campeonato italiano, após a perda de 15 pontos, por irregularidades financeiras na transferência de jogadores, defrontará nas meias-finais o vencedor da eliminatória entre o Manchester United e o Sevilha.

Os "verde e brancos", vencedores da Taça das Taças em 1963/64, somam duas presenças nos "quartos", que ultrapassaram em 2011/12, perante os ucranianos do Metalist Kharkiv, e nos quais "tombaram" em 2017/18, face ao Atlético de Madrid.

O "onze" de Rúben Amorim garantiu a presença entre as oito equipas no sorteio desta sexta da Liga Europa, em Nyon, após eliminar o favorito Arsenal, líder da Premier League, no desempate por penáltis (5-3, após 1-1), no Estádio Emirates, em Londres.

O Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, regressa a Sevilha nos quartos-de-final da Liga Europa, após ter eliminado nos "oitavos" o Bétis, de William Carvalho e Rui Silva, com 4-1 em Old Trafford e 1-0 no Benito Villamarin.

Os "red devils", atuais terceiros colocados da Premier League, a 16 pontos do líder Arsenal, mantêm um forte sotaque espanhol na presente campanha europeia, uma vez que também eliminaram o FC Barcelona nos play-off de acesso aos oitavos (2-2 e 2-1).

Os neerlandeses do Feyernoord têm a oportunidade de se vingarem da Roma, de José Mourinho e de Rui Patrício, já seu adversário na época passada na final da Conference League (1-0), a terceira prova de clubes da UEFA.

Por fim, a equipa surpresa do Union Saint-Gilloise, que lidera o campeonato belga, terá como opositor no caminho para as meias-finais os alemães do Bayer Leverkusen, após terem afastado a também germânica formação do Union Berlim.

A final da edição 2022/23 da Liga Europa está marcada para 31 de maio, na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria. Se o Sporting lá chegar, atuará como "anfitrião" (primeiro nome do clube na final), ditou ainda o sorteio.