Raphinha explica reação à substituição e pede desculpa: "Às vezes não controlamos"

Internacional brasileiro foi substituído frente ao Manchester United e não gostou. Após a partida, pediu desculpas à equipa, ao treinador e aos adeptos.

O Barcelona empatou na quinta-feira na receção ao Manchester United, 2-2, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Raphinha, internacional brasileiro do emblema blaugrana, foi substituído por Ferran Torres, aos 83 minutos da partida, após ter marcado o golo do empate aos 76', e não gostou nada da decisão do treinador Xavi Hernández, tendo dado vários murros ao chegar ao banco de suplentes.

Após o encontro, o antigo jogador de Leeds, Sporting e Vitória de Guimarães, explicou a reação e fez questão de pedir desculpas a Ferran Torres, a toda a equipa, treinador e adeptos.

"Aproveito para pedir desculpa a todos, ao Ferran [Torres] e ao treinador [Xavi Hernández], à equipa e aos adeptos. Às vezes queremos tanto ajudar a equipa a vencer, que há momentos como este, que não conseguimos controlar. Eu sei que errei e não vai acontecer de novo, somos seres humanos. Era só vontade de ganhar", começou por dizer aos jornalistas.

"O treinador sabe que isto passa rápido, mas às vezes não controlamos os nossos sentimentos. Vou pedir desculpas à equipa novamente e pedir desculpas por tudo o que aconteceu depois do jogo", concluiu.

Xavi Hernández, por seu lado, disse compreender a reação do jogador.