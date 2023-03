Quem é o vencedor provável da Liga Europa? Quais são as chances do Sporting?

O portal especializado FiverThirthyEight (538) elaborou uma análise às probabilidades das equipas presentes em prova venceram a Liga Europa. O Sporting tem 13%, tal como a Juventus.

Realizado o sorteio dos quartos de final da Liga Europa, o portal especializado FiverThirthyEight (538) elaborou uma análise de dados para prever quem poderá ser o vencedor da competição. O mais provável é o Manchester United, com 24%; O Sporting tem 13%, tal como a Juventus.

Leverkusen, com 17%, e Feyenoord, com 14%, seguem o Manchester United. A Roma tem 11% de probabilidade de erguer o troféu, de acordo com o portal, e Sevilha (4%) e Union Berlim (3%) estão na cauda.

Sporting e Juventus, que se defrontam nos quartos de final, têm igual probabilidade (50%) de chegar às meias-finais.

