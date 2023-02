Manchester United venceu o Barcelona em Old Trafford e assegurou a passagem aos "oitavos" da Liga Europa.

O Manchester United, com Bruno Fernandes a titular e Diogo Dalot a suplente utilizado, venceu na quinta-feira por 2-1 na receção ao Barcelona, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, assegurando a passagem após se ter registado um empate (2-2) no primeiro jogo, em Camp Nou.

Após a partida, Erik ten Hag, treinador dos red devils, demonstrou-se muito satisfeito com o triunfo, dizendo que foi o "maior da temporada" até ao momento.

"Tivemos algumas boas vitórias, contra o Liverpool, Arsenal em casa, muito boas. Mas o Barcelona é o líder da LaLiga, com oito pontos sobre o Real Madrid. Todos vimos o Real esta semana, se os vencemos é porque foi uma grande vitória", considerou, em conferência de imprensa.

Quanto à partida, Ten Hag descartou que o Barcelona tenha estado por cima na primeira parte, admitindo apenas que a sua equipa registou "falta de crença" depois do golo inaugural de Robert Lewandowski, de grande penalidade, aos 18 minutos.

"Eu acho que foi um penálti desnecessário, mas Bruno [Fernandes] correu o risco, que é diferente da abordagem da Premier League e a que nos temos de habituar. Tivemos oportunidades, duas para Bruno, e o Barcelona não criou grande coisa nem causou muitos problemas. O nosso problema foi falta de crença. Na segunda parte, foi muito melhor. Chegámos mais à frente e os suplentres tiveram muita crença", apontou.

"No final de contas, foi uma grande vitória porque acreditámos que a conseguiríamos. Conseguimo-la ao chegarmos mais à frente e, nos momentos certos, marcámos. Temos de ser resilientes. Temos de nos tornar dinamite e ter crença para ganhar jogos grandes. Nessas partidas, a mentalidade é decisiva, assim como estar bem em todos os momentos do jogo. Há que estar pronto, porque esses momentos mudam o jogo", rematou Ten Hag.