Xavi fala em "sorteio cruel" e diz que Ronaldo "ainda pode fazer a diferença"

Barcelona e Manchester United, dois candidatos à vitória na Liga Europa, vão defrontar-se já no play-off de acesso aos oitavos de final e um deles ficará pelo caminho.

Xavi Hernández, treinador do Barcelona, não ficou agradado com o sorteio da Liga Europa desta segunda-feira. Os blaugrana vão defrontar o Manchester United no play-off de acesso aos oitavos de final e o espanhol diz que não poderia ter calhado pior adversário.

"O sorteio voltou a colocar à nossa frente, mais uma vez, o adversário mais difícil. Temos de competir frente a um clube histórico que cresceu muito com Ten Hag. Era o pior que nos podia ter calhado, foi um sorteio cruel", apontou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de terça-feira com o Osasuna.

Xavi foi também questionado sobre Cristiano Ronaldo e fez elogios ao avançado português: "O Manchester tem bons jogadores, boas individualidades, mas destacaria o grupo, que vamos ter de analisar muito bem. O Cristiano é um grande jogador, marcou uma época no futebol Mundial e ainda pode fazer a diferença", adiantou.

Sobre quem é favorito a passar a eliminatória, o técnico apontou essa tarefa à comunicação social e às casas de apostas: "Nós só tentamos competir em campo. À partida é o jogo mais difícil, sim", afirmou.