Xavi antevê eliminatória com Eintracht Frankfurt: "Tivemos azar no sorteio"

Treinador do Barcelona desvalorizou favoritismo na eliminatória

Xavi, treinador do Barcelona, fez esta quarta-feira a antevisão do duplo embate com o Eintracht Frankfurt, nos quartos de final da Liga Europa, desvalorizando o favoritismo dos catalães e avisando que o adversário "é melhor do que as pessoas pensam".

"Eu insisto, não tivemos sorte no sorteio. Podem não ser tão conhecidos como as outras equipas, mas são uma equipa muito bem organizada e jogam num sistema diferente. Já nos colocam nas semifinais, mas será muito difícil. É uma equipa que sai como balas nas transições", alertou.

O treinador blaugrana mostrou-se ainda satisfeito com a chegada a um pré-acordo de renovação com Ronald Araújo, garantindo que "poucos centrais estão ao seu nível".

"É uma garantia para o Barcelona. Temos central para dez anos ou mais. Poucos centrais estão ao seu nível. Ele está a melhorar na saída de bola e é um rapaz humilde, dedicado e trabalhador. É um luxo tê-lo. Fez uma boa decisão em ficar no Barcelona", considerou.

O Barcelona joga a primeira mão dos quartos de final da Liga Europa com o Eintracht na quinta-feira, às 20h, com o segundo jogo a estar agendado para dia 14, à mesma hora.