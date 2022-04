Xavi abordou eliminação "merecida" e falou sobre os mais de 20 mil alemães em Camp Nou

Declarações do técnico do Barcelona, no final da derrota, por 2-3, diante do Eintracht, que consumou eliminação dos catalães

O Barcelona deixou cair um dos objetivos da época: a Liga Europa. Os catalães perderam, por 2-3, em casa, depois de empatarem a uma bola, contra o Eintracht e Xavi considerou a eliminação justa.

"Foi uma grande desilusão, mas a Eintracht mereceu a passagem. Não jogámos bem e não criámos o que tínhamos de criar. Tivemos controlo e posse, mas não encontrámos os espaços para criar problemas. Isto é a Europa e pagas. Temos de nos concentrar na Liga", explicou.

Xavi lamentou ainda a presença de mais de 20 mil adeptos alemães, em Camp Nou, que criaram uma atmosfera estranha tendo em conta as previsões, que apontavam para, apenas, cinco mil adeptos do Eintracht no estádio.

"É óbvio que não nos ajudou. Estávamos à espera de 70000 ou 80000 adeptos. E pareceu-me uma final. Foi um erro de cálculo da nossa parte, sim. O clube está a verificar o que aconteceu", referiu, em declarações aos jornalistas.