West Ham aplica medidas para evitar nova "invasão" de adeptos do Eintracht Frankfurt

Clube impede fãs "hammers" residentes na Alemanha de comprarem ingressos para a receção ao adversário germânico e suspenderá adeptos com bilhete anual em caso de revenda

Intentado a evitar uma enchente desregulamentada de adeptos do Eintracht Frankfurt no Estádio de Londres, como ocorreu, anormalmente, em Camp Nou, o West Ham tomou medidas limitativas e sancionatórias relativa à venda de bilhetes.

O emblema inglês, que receberá o clube germânica na 1.ª mão das meias-finais da Liga Europa, impediu "hammers" residentes na Alemanha de comprarem ingressos para o jogo e suspenderá adeptos com bilhete anual caso revendam a alemães.

"Os adeptos que vivem na Alemanha, sem histórico de reservas, infelizmente, não poderão comprar bilhetes para este jogo e os que revenderem os bilhetes de época, em plataforma não autorizada, serão banidos do Estádio de Londres até ao final da época 2022/23", lê-se em comunicado oficial do clube da Premier League.

A eventual revenda de ingressos será denotada automaticamente dado que, segundo o "The Mirror", o Estádio de Londres está equipado, desde o início desta temporada, com um sistema de torniquetes "robusto e de rigorosa proteção".

O jornal inglês cita, inclusive, uma fonte do West Ham que refere que, a 28 de abril, por ocasião do primeiro jogo com o Eintracht Frankfurt, haverá "recursos reforçados de segurança integrados num planeamento policial significativo" no estádio.

Estas diligências são motivadas, recorde-se, pelo facto do emblema da Bundesliga ter tido cerca de 30 mil adeptos em diferentes bancadas de Camp Nou, para ver o jogo com o Barcelona, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, quando os regulamentos permitem apenas 5% da lotação do estádio à equipa visitante.