Van Bronckhorst e a postura do Braga no Ibrox: "Estamos preparados para qualquer cenário"

Declarações do treinador do Rangers, antes da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, diante do Braga.

Postura do Braga mais ou menos ofensiva: "Estamos preparados para qualquer cenário, seja com eles a pressionar alto ou mais fechados lá atrás. Temos de avaliar a forma como eles se vão apresentar amanhã durante o jogo e tomar as decisões corretas nos momentos em que tivermos a bola. Eles são uma equipa que gosta de atacar e pressionar, por isso temos de estar preparados e assegurar que jogamos da melhor forma".

Melhor Braga na 1ª mão, mas não o melhor Rangers? "Estou sempre confiante. Acredito na minha equipa e sei aquilo de que são capazes, já o mostrámos contra grande equipas esta época. Sei que podemos fazer uma melhor exibição do que na semana passada e vamos precisar de fazer se quisermos passar. Na Europa temos de estar sempre ao melhor nível. Amanhã será uma final e precisamos de uma excelente exibição".

Erros da primeira mão para corrigir em casa? "Sabíamos que eram um muito bom adversário, mas tivemos um resultado que é possível de ultrapassar amanhã. Depois de jogares com um adversário ficas com uma melhor compreensão da equipa e dos jogadores individualmente. Preparámo-nos bem para o jogo de amanhã, será um jogo grande, que implicará uma grande exibição de todos, mas estou confiante que vamos conseguir um bom resultado".

Feito de chegar a umas meias-finais: "Será um feito para o clube chegar às meias-finais, é algo que não aconteceu nos últimos anos e prova o nosso progresso nas competições europeias. Estamos prontos física e mentalmente."

Atmosfera no Ibrox: "Os nossos adeptos são sempre importantes, desde o aquecimento. A atmosfera no "Ibrox" é assim e especialmente nos jogos europeus, será o nosso 12.º jogador."