Unai Emery atira-se ao VAR português João Pinheiro: "Está ali para fazer justiça"

Artur Soares Dias consulta as imagens do VAR durante o Villarreal-Arsenal

Treinador do Villarreal juntou-se ao coro de críticas motivado pelo penálti assinalado a favor do Arsenal.

A arbitragem de Artur Soares Dias no Villarreal-Arsenal (2-1) de quinta-feira, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, está a dar que falar e motivou duras críticas por parte de Fernando Roig, presidente do clube espanhol, assim como da imprensa do país vizinho.

A formação do El Madrigal considerou que a grande penalidade que resultou no golo do Arsenal foi mal assinalada e, no rescaldo da partida, o treinador Unai Emery apontou o dedo ao videoárbitro João Pinheiro.

"Foi uma jogada chave. O penálti não é penálti. O VAR está ali para fazer justiça e de repente vês-te contrariado por detalhes que não controlas, como o árbitro. (...) "Não há explicação. Considero que o VAR tem de fazer justiça e quando o árbitro não foi consultar as imagens, pensei que ia marcar penálti. Fiquei sem entender. Havendo VAR, não te podes equivocar duas vezes. O VAR tem e decidir que não era penálti", vincou Emery, homem do leme do Villarreal, que vai para a segunda mão, em Londres, com uma vantagem mínima de 2-1.