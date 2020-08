Um português em grande destaque na segunda pré-eliminatória da Liga Europa

Ex-FC Porto Josué bisou no triunfo folgado do Hapoel Beer Sheva.

O português Josué marcou esta quinta-feira dois golos na vitória do Hapoel Be'er Sheva, de Israel, sobre o Dínamo Batumi (Geórgia), por 3-0, numa segunda fase de qualificação da Liga Europa de futebol com vitórias para Rosenborg e Malmo.

O internacional luso marcou aos nove e aos 61 minutos, com um autogolo de Kobakhidze pelo meio a completar o resultado para os israelitas, que não serão um de 34 possíveis adversários do Rio Ave na terceira pré-eliminatória.

No caminho dos lusos estarão clubes como o Hammarby e Gotemburgo (Suécia), Shamrock Rovers (Irlanda), Aris e OFI Creta (Grécia), Servette (Suíça) ou o Ventspils (Letónia), com um total de 43 jogos realizados esta quinta-feira.

O Lech Poznan, de Pedro Tiba, eliminou o Valmiera de Jorge Teixeira, com ambos os lusos titulares num triunfo polaco por 3-0, com uma assistência do médio português.

O 6-0 dos escoceses do Aberdeen sobre o Runavík, das Ilhas Faroé, foi o jogo mais desnivelado do dia, enquanto o Bala, do País de Gales, afastou o Valletta em Malta (1-0), com participação de Raul Correia.

Os búlgaros do Lokomotiv Plovdiv, com Dinis Almeida em campo, também seguem em frente após ganharem em casa do Iskra (1-0), do Montenegro, à semelhança do APOEL, de Chipre, que contou com Miguel Silva na baliza para vencer no reduto do Gjilani (Kosovo), mas apenas após prolongamento.

Tiago Rodrigues foi titular na vitória do CSKA Sofia ante o Sirens, de Malta, por 2-1, com Joaquim Lupeta suplente utilizado noutra equipa apurada, o Olimpik Liubliana, da Eslovénia, ante o Vikingur (Islândia).

Bernardo Lopes foi titular no apuramento do Lincoln Red Imps, de Gibraltar, contra os luxemburgueses do Union Titus Pétange, por 2-0, enquanto Diogo Verdasca foi eliminado com o Beitar Jerusalém, em casa dos albaneses do Teuta (2-0).

Também Rúben Brígido ficou pelo caminho, pelos cazaques do Ordabasy, na receção ao Botosani, da Roménia, perdendo por 2-1.

Na segunda ronda de qualificação para a fase de grupos faltam ainda dois jogos, entre o Maccabi Haifa (Israel) e o Zeljeznicar (Bósnia), e entre o Nomme Kalju (Estónia) e Mura (Eslovénia), devido a casos de covid-19 nas comitivas, impedindo a realização dos encontros, para já adiados pela UEFA segundo o protocolo sanitário estabelecido.