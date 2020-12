"Um jogador do Braga? Não destaco nenhum, a equipa é muito boa"

Declarações de Viktor Skripnik, treinador do Zorya, após a derrota por 2-0 em Braga.

O jogo: "Parabéns ao Braga. Nós demos o nosso máximo, queríamos um resultado positivo, mas o Braga mostrou o seu profissionalismo".

Os melhores do grupo: "Concordo [que Braga e Leicester foram as melhores equipas do grupo], são duas equipas muito boas. A nossa equipa é muito jovem, não entramos todos os anos nas competições europeias, tivemos um jogo não muito agradável com o AEK Atenas [derrota por 4-1, em casa], mas no geral estivemos bem".

Que jogadores destaca do Braga? "Não destaco nenhum, destaco o coletivo, a equipa em si é muito boa. Em comparação com a equipa com que jogámos há dois anos, 80 por cento da composição mantém-se".