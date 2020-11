UEFA investiga Qarabag: "Devemos matar todos os arménios, crianças, mulheres e velhos"

Declarações do assessor do Qarabag sob investigação

Diretor de comunicação Nurlan Ibrahimov polémico sobre o conflito bélico entre Azarbaijão e Arménia

A UEFA, de acordo com várias publicações, abriu uma investigação ao Qarabag (Azarbeijão) na sequência de declarações terroristas do seu diretor de comunicação, Nurlan Ibrahimov. "Devemos matar todos os arménios, crianças, mulheres e velhos, sem arrependimento nem compaixão. Se não os matarmos, eles matam-nos a nós e aos nossos filhos", escreveu, na sua página de Facebook, numa publicação entretanto apagada.

O Azarbaijão está em conflito armado com a Arménia e Nurlan Ibrahimov usou palavras que estão agora a ser alvo de averiguação e que podem ter consequências para o clube que participa na Liga Europa. O citado conflito armado já levou mesmo a UEFA a mudar os jogos do Qarabag para a Turquia, por questões de segurança.

Ibrahimov já se retratou também no Facebook: "Aqueles que me conhecem sabem o que o Azarbaijão significa para mim. Não vou ser populista agora. A minha posição no Qarabag não é mais importante do que o meu sentido de cidadania. A minha opinião não é a posição do Qarabag. O 'post' foi da emoção da morte de Aysun, que tinha a mesma idade do meu filho, em Barda. Os interesses do Azarbaijão e do nosso estado eram mais importantes para mim do que qualquer outra coisa. Já não se vê o 'post', mas os armênios já sabem que nenhum cidadão do Azarbaijão matou ou matará uma criança ou mulher arménia em mais de 100 anos, apesar das suas atrocidades. Não consigo nem tocar numa galinha".

O Qarabag demarcou-se da visão do seu responsável de comunicação, mas atacando e condenando os arménios: "Condenamos energicamente os repetidos bombardeios e assassinatos de civis inocentes pelas forças armadas arménias nas cidades de Barda e Tartar. Exigimos uma resposta internacional à destruição, a perda e o sofrimento de civis inocentes como resultado destes ataques".

O Qarabag, recorde-se, está no grupo de Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv e Villarreal.

A federação da Arménia pretende a exclusão do Qarabag das provas europeias.

Em 2019, já o jogador arménio Henrik Mkhytarian, quando estava no Arsenal, falhou a final da Liga Europa contra o Chelsea por causa da final se ter disputado no Azarbaijão, em Baku.