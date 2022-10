UEFA abre processos a Malmo, Union Berlim e Slovacko

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Jogo entre os suecos e os alemães, do grupo do Braga, esteve interrompido por comportamento dos adeptos

A UEFA abriu processos disciplinares ao Malmo e ao Union Berlim, na sequência dos distúrbios causados pelos adeptos dois dois clubes que levaram à paragem do jogo do Grupo D da Liga Europa, onde se insere ainda o Braga e o Saint-Gilloise.

Em análise está, por parte do Malmo, de bloqueio de passagens públicas no estádio, pirotecnia, arremesso de objetos, mensagens provocadores de natureza ofensiva e distúrbios dos adeptos; por parte do Union Berlim pirotecnia, arremesso de objetos e danos materiais.

Foi ainda aberto também um processo ao Slovacko, que jogou com o Nice, neste caso apenas por arremesso de objetos.

As decisões destes processos serão conhecidas em breve.