Treinador do Sheriff: "Tenho mulher, filhos, netos, irmãos e irmãs. Desejo que esta guerra não lhes toque"

Yuriy Vernydub, técnico do Sheriff, falou da guerra na Ucrânia depois da partida com o Braga na segunda mão do play off da Liga Europa

Sobre a guerra: "Nasci na Ucrânia, vivo na Ucrânia e quero dar uma palavra de apoio às pessoas da Ucrânia, as quais sofreram um ataque russo esta manhã. Tenho orgulho nas pessoas que estão a defender o nosso país. Quando chegar à Moldávia vou pedir para ir à Ucrânia."

Família: "Tenho mulher, dois filhos, dois netos, irmãos e irmãs, desejo-lhes saúde e que esta guerra não lhes toque. Quando chegar à Moldávia, vou pedir para ir ter com a minha família, se precisarem da minha ajuda vou estar sempre lá", concluiu.

Sobre o jogo: "Disse que as nossas hipóteses eram 50/50, mas não fizemos uma boa primeira parte, sofremos dois golos. Encontrámos forças depois e o Braga não conseguiu marcar. Infelizmente não marcámos, tivemos momentos para fazer golos, mas é futebol e há sempre um vencedor e um derrotado. Parabéns ao Braga por ter seguido em frente".