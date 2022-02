Treinador do Sheriff lembra: "Já defrontei o Braga e ganhei"

Yuruy Verydub recordou o embate com os bracarenses, em 2018/19, então ao comando do Zorya.

O treinador do Sheriff, que recebe o Braga na quinta-feira, considerou que existem 50% de hipóteses para ambas as equipas passarem aos oitavos de final da Liga Europa.

"Acho que é uma eliminatória de 50/50 para cada equipa. Sabemos que o Braga é uma grande equipa, difícil, no campeonato português fica sempre na parte de cima da tabela, entre os quatro primeiros classificados, e joga sempre nas competições europeias", disse Yuriy Vernydub, na conferência de imprensa de antevisão da primeira mão do play-off.

Yuruy Verydub recordou o embate com os bracarenses quando era treinador do Zorya, em 2018/19, e eliminou a equipa portuguesa, então orientada por Abel Ferreira, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, com empates na Ucrânia (1-1) e em Braga (2-2). "Defrontei o Braga com o Zorya e ganhei, vamos ver se amanhã [quinta-feira] a história se repete", afirmou o técnico ucraniano.

O treinador, de 56 anos, disse conhecer a equipa do Sporting de Braga e frisou que o Sheriff "está pronto" para a receção aos minhotos. "Estudámos o Braga no último mês, tem novos jogadores e isso é um pouco complicado para nós, mas preparámo-nos bem para este jogo", referiu.

O técnico disse ainda que o Sheriff vai usar a experiência adquirida esta temporada na Liga dos Campeões, na qual a equipa moldava ficou no terceiro lugar do Grupo D, que era composto por Real Madrid, Inter Milão e Shakhtar Donetsk, sendo de destacar a vitória alcançada na capital espanhola, na segunda jornada (2-1) da fase de grupos. "Foi uma grande experiência, jogar contra grandes equipas como o Real Madrid, Inter Milão ou Shakhtar Donetsk e vamos usá-la diante do Braga", disse.

Braga e Sheriff defrontam-se na quinta-feira, a partir das 17h45 (hora de Lisboa), no Estádio do Sheriff, em Tiraspol, num jogo que será arbitrado por Danny Makkelie, dos Países Baixos.