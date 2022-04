Treinador do Rangers aborda ausência de Morelos e lembra o jogo entre Braga e Benfica

Giovanni Van Bronckhorst, treinador do Rangers

Declarações de Giovanni van Bronckhorst, treinador do Rangers, na antevisão ao jogo com o Braga, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa e com início às 20h00 de quinta-feira.

Morelos é baixa: "É uma grande baixa. É o nosso avançado, não o teremos até ao fim da época. Estamos tristes, mas sabemos qual é o desafio e temos de olhar em frente. O último jogo foi sem ele e assim será também amanhã [quinta-feira]."

Desafio: "Não é frequente jogarmos uns quartos de final na Europa. É uma grande oportunidade para chegar às meias-finais. Para muitos jogadores é uma oportunidade rara. Temos de trabalhar arduamente e de fazer grandes exibições. Muitas pessoas dizem que foi o sorteio mais acessível que podíamos ter, mas o Braga é uma equipa muito boa, venceu o Benfica na sexta-feira."

Mais baixas: "Não temos Hagi, Morelos e Lowry, que também não está disponível. Temos de criar um plano de jogo que funcione para quinta-feira e esse é o nosso objetivo."

Reação à derrota com o Celtic: "Estamos tristes, desapontados. Temos de mudar o chip contra o Braga. É a única coisa a fazer e assim será. Jogo com o Celtic faz parte do passado."

Braga: "Vimos muitos jogos de Braga, jogos europeus, contra o Benfica é um adversário forte. Equipas portuguesas são sempre complicadas de ultrapassar. Muito espírito de equipa e muito rápido em momentos de transição, extremos rápidos. As equipas portuguesas não bem organizadas atrás. É uma equipa que ultrapassou o Mónaco e o Sheriff. Vai criar-nos dificuldades. Precisaremos de estar no nosso melhor."

Caminhada: "Nos últimos anos o Rangers tteve boas prestações nas competições europeias, com Steven Gerrard. Para nós é excelente estarmos ainda nas provas europeias e termos a possibilidade de estar nas meias-finais. Estamos a ter um bom rendimento e o desejo é ultrapassar o Braga. Há muito a fazer para chegarmos às meias-finais."

Juventude do Braga: "A experiência dos jogadores ou da equipa não ganha jogos, o que ganha jogos é o desempenho. Vimos vários jogos deles na Europa, contra o Benfica... É um oponente forte, as equipas portuguesas são sempre fortes, difíceis de defrontar. O Braga tem um espírito de equipa muito bom, são bons no ataque, em contra-ataque, têm extremos muito rápidos. Passaram o Mónaco, o Sheriff e teremos de estar ao nosso melhor nível."