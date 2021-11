Treinador do Ludogorets viu "superioridade" do Braga e encara derrota como justa

Stanislav Genchev, treinador do Ludogorets

Equipa búlgaro perdeu por 4-2 na quarta jornada da Liga Europa.

Stanislav Genchev, treinador do Ludogorets, considerou a vitória (4-2) do Braga justa, na quarta ronda da fase de grupos da Liga Europa.

"O resultado é justo, olhando para o que as duas equipas jogaram. Na primeira parte, o Braga mostrou superioridade e criou muitas situações de golo. O segundo tempo foi mais equilibrado, mas não conseguimos aproveitar as situações que criámos, agora a nossa tarefa é muito difícil", afirmou após o encontro do Minho.

O Ludogorets ocupa o último lugar do Grupo F, com apenas um ponto somado. O Braga lidera, com nove.