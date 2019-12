Treinador do Feyenoord antes do FC Porto: "Num estádio como este..."

Treinador do Feyenoord elogia a equipa do FC Porto e garante que ao jogar no Estádio do Dragão nem precisa de motivar os seus jogadores.

Sucessor de Jaap Stam no banco do Feyenoord, Dick Advocaat estava no desemprego no dia em que a equipa holandesa recebeu o FC Porto. Conhecedor profundo do futebol, o experiente treinador de 72 anos sabe bem o valor do adversário de hoje. "O FC Porto é a melhor equipa do grupo, mas nós também temos hipótese de passar. Vamos defrontar uma grande equipa e ao jogar num estádio como este nem é preciso motivar os jogadores".

Dick Advocaat analisou o jogo da primeira volta e encontrou justificação para a vitória do Feyenoord. "Em Roterdão o Feyenoord aproveitou as oportunidades que criou, o que não aconteceu noutros jogos. O FC Porto também empatou com o Belenenses e nós também podemos surpreender. Mas para isso temos de defender bem e de ter a iniciativa do jogo", avisou, lembrando ainda que vai defrontar uma equipa ambiciosa. "Em Portugal os jogadores treinam para ganhar ainda nas camadas jovens, enquanto na Holanda só se pensa em ganhar mais tarde", analisou o treinador holandês.