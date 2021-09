Dejan Stankovic: "Respeitamos muito o Braga, para mim é o quarto clube de Portugal"

Treinador do Estrela Vermelha elogia o Braga, mas "não tem medo" da equipa portuguesa.

O treinador do Estrela Vermelha, Dejan Stankovic, disse esta quarta-feira "respeitar muito" o Braga, que recebe na quinta-feira, para a Liga Europa de futebol, mas frisou que a sua equipa "não tem medo".

O antigo médio, com um passado marcante em Itália, na Lazio e no Inter de Milão, e treinador do Estrela Vermelha há três épocas, respondeu precisamente em italiano a duas perguntas sobre o jogo da primeira jornada do grupo F.

"Respeitamos muito o Braga, para mim é o quarto clube de Portugal. É uma equipa que, historicamente, joga na Europa, em 2010/11 jogou a final da Liga Europa com o FC Porto, tem muitos jogadores talentosos, portugueses e brasileiros, tem um grande ponta-de-lança, o espanhol Abel Ruiz, é uma equipa ofensiva e muito veloz", elogiou.

Contudo, o treinador frisou o "orgulho" do Estrela Vermelha: "respeitamos o Braga, mas não temos medo, sobretudo em nossa casa, no "Marakana"", como também é conhecido o Estádio Rajko Mitic.

O técnico de 43 anos admitiu que a experiência europeia do Estrela Vermelha pode ser uma vantagem e notou que os fervorosos adeptos podem ajudar, mas também ser uma pressão extra para a equipa.

"Temos experiência, sim, mas cada ano é uma nova aventura, as coisas mudam de ano para ano. Com mais um ano de experiência e o estádio aberto [aos adeptos] pode ser uma vantagem para nós, mas também pode ser desvantagem porque o público espera ganhar, mas devemos avisar os nossos adeptos que o Braga é uma ótima equipa", reforçou.

Sporting de Braga e Estrela Vermelha defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, jogo que será arbitrado pelo escocês John Beaton.