Tottenham e Milan garantiram primeiros lugares dos respetivos grupos

Sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa realiza-se na segunda-feira.

O Braga venceu esta quinta-feira o Zorya (2-0), mas ficou em segundo do grupo G da Liga Europa, e não será cabeça de série no sorteio, ao contrário do Tottenham, treinado pelo português José Mourinho.

O esforço da equipa comandada por Carlos Carvalhal no jogo sexta jornada da competição acabou por ser inglório, visto que os ingleses do Leicester superaram em casa os gregos do AEK pelo mesmo resultado, evitando, assim, as equipas da Liga dos Campeões e os vencedores das poules da Liga Europa no sorteio agendado para segunda-feira.

Na pedreira, os arsenalistas só conseguiram chegar ao golo na segunda parte, mas através de um lance infeliz de Abu Hanna, que introduziu a bola na própria baliza, aos 61 minutos, tendo Ricardo Horta selado o triunfo, aos 68.

Com 13 pontos, os mesmos do Leicester, o Braga terminou na segunda posição, face à desvantagem no confronto direto para os ingleses, que hoje tiveram como marcadores o turco Cengiz Under e inglês Harvey Barnes.

Os minhotos podem, tal como o Benfica, que esta quinta-feira empatou a dois golos com o Standard Liège, apanhar adversários teoricamente mais fortes nos 16 avos de final.

Em Londres, José Mourinho viu o Tottenham confirmar o estatuto de favorito e garantir a liderança da poule J, em consequência da vitória por 2-0 frente ao Antuérpia, do lateral português Aurélio Buta. Apesar da derrota, os belgas também seguem em frente.

O avançado brasileiro Carlos Vinícius, emprestado pelo Benfica, fez o primeiro dos spurs, aos 57 minutos, e o médio argentino Lo Celso (71), o melhor em campo, já no segundo tempo, fechou a contagem.

Com Diogo Dalot entre os titulares e o compatriota Rafael Leão em campo a partir do minuto 67, os italianos do Milan garantiram o primeiro lugar do grupo H, após baterem fora os checos do Sparta Praga (1-0), ao invés do Lille, que perdeu (3-2) em casa do Celtic e, por isso, ficou em segundo. José Fonte, Tiago Djaló e Xeka atuaram de início pelos franceses, enquanto Renato Sanches não saiu do banco.

No grupo I, o Villarreal já tinha garantido a vaga nos 16 avos de final, mas hoje não entrou em campo, devido a um elevado número de casos de infeção pelo novo coronavírus no plantel dos azeris do Qarabag, sendo que, já sabe que o Maccabi Telavive segue o mesmo caminho, fruto do triunfo caseiro (1-0) ante o Sivasspor, da Turquia.

Na poule K, o líder Dínamo de Zagreb entrou em campo já com o apuramento garantido, mas não deixou de superar os russos do CSKA Moscovo (3-1), enquanto os austríacos do Wolfsberger venceram (1-0) igualmente os holandeses do Feyenoord e acompanham os croatas na fase seguinte.

Os alemães do Hoffenheim e os sérvios do Estrela Vermelha estão também confirmados no sorteio de segunda-feira, após a goleada (4-1) frente ao Gent e o empate sem golos diante do Liberec, respetivamente, em jogos do grupo L.