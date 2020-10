Tottenham de Mourinho sem poder de fogo perde com o Antuérpia

Equipa belga lidera agora o grupo J, com seis pontos, à frente dos spurs e do LASK Linz, ambos com três pontos. Harry Kane e Son começaram a partida no banco de suplentes

O Tottenham, orientado por José Mourinho, perdeu de forma algo surpreendente, dada a diferença de valia das duas equipas, com o Antuérpia, por 0-1, em jogo da segunda ronda do grupo J da Liga Europa, resultado que colocou os belgas na liderança, com seis pontos somados.

O único golo foi marcado por Rafaelov, aos 29', ao desferir um remate em força na sequência de um roubo de bola a Davies feito por Mbokani, que ainda cruzou na direção do companheiro de equipa que desbloqueou o nulo.

Para o embate com o líder do campeonato belga, José Mourinho optou por fazer cinco alterações face ao último jogo, deixando Son e Kane, os homens-golo dos "spurs" no banco, e remodelou o ataque com Bale, Vinícius e Bergwijn, artilharia suficiente mas que se revelou infrutífera e até pouco entrosada perante o notável acerto defensivo contrário.

Em busca de inverter a desvantagem, após uma primeira parte na qual os spurs foram inofensivos, Mourinho lançou Hoejbjerg, Lamela, Lucas Moura e Son no segundo tempo, a quem se juntou, depois, Harry Kane, para fazer estragos na defesa do Antuérpia.

Todavia, foram os belgas, motivados pela série de cinco jogos seguidos a vencer em todas as competições e pelo resultado inesperado contra os ingleses, a estarem mais próximos de ampliar a vantagem, em duas ocasiões.

Ainda assim, e apesar da exibição nada convicente, o Tottenham até esteve perto de alcançar a igualdade, nos intantes finais da partida. Com este resultado, o Tottenham voltou a perder ao cabo de 11 jogos consecutivos, referentes a todas as competições. É, agora, segundo classificado no grupo J, com três pontos em duas jornadas.