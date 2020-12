Tiba falha Benfica-Lech Poznan e perde o sol lisboeta

Treinador do Lech Poznan confirmou a ausência do médio português para o encontro com os encarnados depois de um dia de passeio e descontração

Pedro Tiba jogou os 90 minutos no último encontro do Poznan, em Gdansk, contribuindo para uma vitória importante por 1-0, mas não faz parte da lista dos polacos para o jogo com o Benfica. "Pedro Tiba apresentou sinais de lesão e achámos que não fazia sentido trazê-lo pois poderia agravar a sua saúde", explica Dariusz Zurah, que afirmou que o defesa Crnomarkovic também não faz parte da lista para o jogo.

Curiosidade na conferência de Imprensa foi o treinador do Poznan assumir que premeditou a viagem mais cedo para poder passear por Lisboa: "Fomos à Bélgica jogar para a Liga Europa, domingo jogámos em Gdansk e viemos depois para Lisboa. Foi tudo pensado. Há algum cansaço, mas quisemos ter hoje este tempo livre para passear pela cidade: tivemos a possibilidade de desfrutar de uma vista bonita para o mar e beber um café antes de um bom treino coletivo".